La cote de confiance d'Emmanuel Macron remonte pour retrouver son niveau d'avant le mouvement des "gilets jaunes", selon un sondage

Emmanuel Macron reprend des couleurs dans les sondages. La cote de confiance des Français vis-à-vis du président de la République est en hausse sensible (+5%), une dizaine de jours après les élections européennes, selon un sondage Elabe pour Les Echos et Radio Classique, publié jeudi 6 juin.

Dans le détail, 32% des Français font confiance au Président de la République pour "affronter efficacement les principaux problèmes qui se posent au pays", contre 27% il y a un mois. Ce rebond, le plus important depuis le début du quinquennat, permet à Emmanuel Macron de retrouver un niveau qu'il n'avait pas atteint depuis de début du mouvement des "gilets jaunes".

Hausse sensible chez les électeurs de Fillon

La cote de confiance du chef de l'Etat augmente particulièrement auprès des électeurs de François Fillon (47%,+9). La cote d'Edouard Philippe s'établit elle à 30%, avec là aussi une hausse particulièrement sensible pour les électeurs de François Fillon (51%,+7).

Enquête réalisée les 4 et 5 juin 2019 auprès d'un échantillon de 1 007 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.