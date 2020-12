Mort de Valéry Giscard d'Estaing : l'interview d'Emmanuel Macron à Brut décalée à vendredi

L'interview d'Emmanuel Macron à Brut prévue ce jeudi est décalée de 24 heures. Une décision prise en raison de la disparition de Valéry Giscard d'Estaing, mercredi, à l'âge de 94 ans. Le président de la République a d'ailleurs salué un "serviteur de l'Etat, homme politique de progrès et de liberté, sa mort est un deuil pour la nation française". Emmanuel Macron s'exprimera ce jeudi à 20h00 pour rendre hommage à Valéry Giscard d'Estaing.

Maintenir l'interview aurait été mal perçu. L'agenda d'Emmanuel Macron est donc chamboulé. Il répondra finalement vendredi aux questions du média en ligne Brut. Emmanuel Macron souhaite ainsi s'adresser aux jeunes sur l'actualité : la crise sanitaire ou encore sur les violences policières. L'interview sera à suivre sur franceinfo, à la radio et à la télévision (canal 27), et en intégralité sur le site internet et sur la page Facebook de franceinfo.

En revanche, l'agenda du Premier ministre ne change pas. Jean Castex est, ce jeudi, à Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais) pour un déplacement sur le Brexit. Il est accompagné de cinq ministres. Jean Castex, à son tour, a rendu hommage à Valéry Giscard d'Estaing pour louer notamment "des réformes de société d'une profonde actualité". L'ancien président de la République est à l'origine de la dépénalisation de l'IVG et de la majorité à 18 ans.

Jean Castex tiendra comme prévu une conférence de presse sur la stratégie vaccinale de la France ce jeudi à 18h30 aux côtés du ministre de la Santé Olivier Véran.