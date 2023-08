Info franceinfo Émeutes urbaines : Emmanuel Macron va réunir plusieurs ministres pour travailler sur les suites à donner

Selon les informations de franceinfo, chaque participant devra arriver avec une feuille de route, des propositions que le président de la République sera amené à trancher.

Deux mois après les émeutes urbaines qui ont secoué le pays, Emmanuel Macron réunira mardi 29 août plusieurs ministres pour concrétiser les suites à donner et les réponses politiques à mettre en place, selon les informations de franceinfo mercredi 23 août.



Cette réunion de travail autour du chef de l'Etat rassemblera notamment la Première ministre, Élisabeth Borne, ainsi que l'ensemble des ministres concernés par les émeutes de la fin du mois de juin, tels que le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, celui de l'Éducation nationale Gabriel Attal ou encore la secrétaire d'État à la Ville, Sabrina Agresti-Roubache.

Selon les informations de franceinfo, chaque participant devra arriver avec une feuille de route, des propositions que le président de la République sera amené à trancher. Jusqu'ici, Emmanuel Macron s'était contenté de dresser des constats, évoquant un "dérèglement de nos sociétés", un besoin de "remettre" de l'"autorité démocratique", de l'"autorité à l'école" et de l'"autorité parentale".

"Il faudra peut-être assumer qu'il n'y aura pas de réponse magique"

"Le sujet l'a beaucoup travaillé, mais il a du mal à s'en saisir", confie à franceinfo un des interlocuteurs du président, qui a beaucoup consulté sur les suites à donner à ces émeutes urbaines durant tout l'été. "L'autorité n'est pas un sujet qui l'intéresse, mais il doit l'incarner", juge un conseiller. Quoi qu’il en soit, le chef de l'Etat avait très vite fait savoir, peu après les émeutes, qu'il n'y aurait pas de nouveau plan banlieue. "Il n'a pas changé d'avis, il faut de l'ordre et de l'efficacité", assure un ministre.

Le 2 août dernier, dans une interview au Figaro Magazine, il avait tempéré son propos et tenté de maintenir une forme d'"en même temps" : "On doit accompagner ces familles - donner beaucoup plus de moyens, mieux les préparer -, et en même temps les responsabiliser", avait déclaré le président de la République, qui veut désormais formuler des premières réponses dès la rentrée. Parmi les chantiers prioritaires, l'école, les réseaux sociaux et la responsabilité des parents. Un ministre le reconnaît toutefois : "Il faudra peut-être assumer qu'il n'y aura pas de réponse magique".