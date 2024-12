Gouvernement Barnier censuré : "On ne pourra pas tenir comme ça jusqu'en 2027", estime Jean-François Copé

"Emmanuel Macron a aggravé la situation en faisant cette dissolution qui a complètement perturbé le jeu", a estimé, sur franceinfo, le maire Les Républicains (LR) de Meaux Jean-François Copé, aboutissant au renversement du gouvernement de Michel Barnier au bout de trois mois, bail le plus éphémère de la Ve République.

Pour le maire de Meaux, "c'est une faute historique qui a été commise et que nous payons très cher". "Le paysage que nous offrons au reste du monde alors que nous sommes considérés comme un pays solide, c'est une honte", a ajouté Jean-François Copé. "On ne pourra pas tenir comme ça jusqu'en 2027", a-t-il souligné.

Pour Jean-François Copé, il faut "un chef"

Emmanuel Macron "doit absolument en responsabilité se poser [la] question" de sa démission, a poursuivi le maire LR de Meaux. "Si le président de la République accepte de comprendre que tout est bloqué et que le but dans la vie, ce n'est pas de se maintenir au pouvoir au détriment de l'intérêt du pays, il démissionne aux alentours du 15 mars", a prédit Jean-François Copé, pour qui "on ne peut pas tenir comme ça jusqu'en 2027".

"On ne peut pas dissoudre pendant un an" et "il n'est pas question que le président parte maintenant, ça ne sert à rien". "Quel est le fondement de la Ve République ? C'est qu'il y ait un chef", a-t-il souligné.