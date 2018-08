"Gaulois réfractaire au changement" : "On a l'impression qu'Emmanuel Macron souhaiterait changer de peuple", estime Alexis Corbière

Le député La France insoumise a réagi sur franceinfo aux propos tenus par le président de la République mercredi au Danemark.

Le député La France insoumise de Seine-Saint-Denis Alexis Corbière a jugé, jeudi 30 août sur franceinfo, qu'Emmanuel Macron donnait l'impression de vouloir "changer de peuple", au lendemain des propos du président de la République comparant les Danois, "peuple luthérien" ouvert aux transformations, aux Français, peuple "gaulois réfractaire au changement".

"Cette manière méprisante qu'a M. Macron de parler du peuple français, qui consiste à dire, finalement, qu'il a un boulet au pied – c'est le peuple français – et que lui est plus intelligent que nous autres, est assez dérangeante au bout d'un moment. On a l'impression, à le suivre, qu'il souhaiterait changer de peuple. Je propose plutôt de changer de président, ça ira plus vite", a estimé Alexis Corbière.

Ça frôle un peu le propos de bistrot, si vous me permettez l'expressionAlexis Corbièreà franceinfo

"Les Gaulois étaient un peuple particulièrement dynamique, ils inventaient beaucoup de choses, donc pas du tout réfractaires au changement, a expliqué Alexis Corbière. Mais, pour parler, plus sérieusement, en 2018, qu'est-ce que c'est cette vision comme quoi les Français ne voudraient pas le changement alors que, précisément, ils l'attendent, ils le souhaitent ?"

"La démission de M. Hulot démontre que, si certains ne sont pas favorables au changement, c'est précisément Emmanuel Macron, qui ne veut pas de changement économique, qui ne veut pas de changement pour aller vers une transition écologique, il ne veut pas changer d'institutions, il veut rester dans celles de la Ve République", a ajouté Alexis Corbière.