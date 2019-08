G7 : Biarritz se barricade

Le G7 n'a pas encore débuté, mais les opposants au sommet s'organisent déjà à Urrugne, dans les Pyrénées-Atlantiques, le lieu de leur contremanifestation. Entre 5 000 et 10 000 participants sont attendus. À 20 kilomètres de là, Biarritz (Pyrénées-Orientales) se barricade. Entre 10 000 et 11 000 policiers et gendarmes seront mobilisés, et depuis quelques jours, des fourgons de CRS investissent les rues par dizaines.

"Cela se justifie"

Ils sont plutôt bien accueillis par les habitants. "C'est assez impressionnant, cela donne le ton de ce qu'il va se passer, mais c'est rassurant", indique une femme. "On est une ville calme habituellement, où il ne se passe pratiquement rien, mais tout cela se justifie par l'arrivée de toutes ces personnalités du monde entier", confie un homme. Conséquence : l'accès au centre-ville sera limité avec deux zones, nécessitant badges ou habilitation.

