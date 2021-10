G20 : le climat, enjeu principal du sommet qui s'ouvre à Rome ce 30 octobre

Le sommet du G20 s'ouvre à Rome, en Italie, ce samedi 30 octobre. Avant la COP26, les chefs d'État et de gouvernement doivent notamment discuter des enjeux climatiques. En direct de la capitale italienne, le journaliste Guillaume Daret fait le point sur les enjeux de ce sommet.

Le sommet du Groupe des Vingt a lieu à partir de ce samedi 30 octobre à Rome, en Italie. "Le premier enjeu central c'est le climat, l'environnement. Ce sera au cœur de toutes les discussions ici à Rome avant même le début de la COP26 qui se tiendra en Écosse", souligne le journaliste Guillaume Daret, en direct de la capitale italienne dans le journal du 13 Heures.

La santé mondiale et la relance économique

"Le deuxième enjeu, c'est la santé mondiale avec le don de vaccins aux pays du sud pour éviter une reprise épidémique mondiale [...] Symboliquement, des soignants ont rejoint les chefs d'État et de gouvernement pour la traditionnelle photo de famille", poursuit le journaliste de France Télévisions. Et d'ajouter : "le troisième enjeu, la relance économique et une meilleure régulation des géants du numérique. Ce type de sommet, ça permet aussi à Emmanuel Macron de multiplier les rencontres bilatérales avec plusieurs de ses homologues", conclut Guillaume Daret.