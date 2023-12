"Factieux", "décivilisation", soutien à Gérard Depardieu : retour sur les phrases polémiques d'Emmanuel Macron en 2023

"Il y a des petites phrases que j’assume totalement ", expliquait Emmanuel Macron en avril dernier face à des lecteurs du Parisien. Le chef de l'Etat est un habitué des formules chocs qui provoquent des polémiques. "Factieux", "décivilisation", le président a poursuivi sa stratégie en 2023. Retour sur ces petites phrases qui ont suscité la polémique.

"Qui aurait pu prédire la crise climatique ?"

Emmanuel Macron a commencé l'année par une polémique sur le dossier du climat. "Qui aurait pu prédire (...) la crise climatique aux effets spectaculaires encore cet été dans notre pays ?", a lancé le chef de l'Etat lors de ses vœux télévisés pour 2023, provoquant la colère de militants écologistes et de scientifiques.

Des experts rappellent alors que le premier rapport du GIEC date de 1990, sans compter les travaux antérieurs de nombreux chercheurs comme le vulcanologue Haroun Tazieff. "Allô Jupiter, ici la Terre : il fait 22°C à 22 heures, un 1er janvier", commente, laconique, le climatologue Christophe Cassou. Deux semaines plus tard, Emmanuel Macron s'explique sur sa formulation, assurant avoir été "mal compris" et avoir voulu délivrer "un message d'alerte écologique". Le chef de l'Etat a d'ailleurs terminé l'année avec une tribune publiée dans Le Monde pour rappeler que 'objectif de sortir des énergies fossiles n'était "pas négociable".

"Les factieux et les factions"

"On ne peut accepter ni les factieux, ni les factions", a-t-il déclaré le 22 mars aux JT de TF1 et France 2 en pleine mobilisation contre la réforme des retraites, des termes qu'il employait déjà pendant la crise des "gilets jaunes". "Mépris", "arrogance", "déni" : plusieurs responsables politiques de gauche se sont alors insurgés de cette expression, y voyant une comparaison entre des manifestants pacifiques et les émeutiers du Capitole américain et du Brésil.

"On ne peut accepter ni les factieux ni les factions", déclare Emmanuel Macron "On ne peut accepter ni les factieux ni les factions", déclare Emmanuel Macron - (FRANCE 2)

Mi-avril, quelques jours après la promulgation de la loi, le président fait son retour sur le terrain après des mois de crise. Il est accueilli au son des casseroles en Alsace. "Je ne crois pas qu’ils cherchent à parler, ils cherchent à faire du bruit. (...) C'est pas des casseroles qui feront avancer la France", dit-il devant des journalistes. "Les œufs et les casseroles, c'est pour faire la cuisine chez moi", renchérit-il le lendemain dans l'Hérault.

"Un processus de décivilisation"

Emmanuel Macron déplore, le 24 mai, en Conseil des ministres, "un processus de décivilisation" de la société française face à la recrudescence des agressions contre des élus et des agents publics. A-t-il emprunté le terme polémique à l'idéologie d'extrême droite ? Oui, accuse la gauche qui crie à l'instrumentalisation. Non, rétorque l'exécutif, qui dément tout coup politique.

"Il faut s'atteler à reciviliser", réitère, le 23 août, le président après les émeutes du début de l'été. Tout en soulignant que "90%" des auteurs des émeutiers sont nés en France, il invoque "un problème d'intégration et de refondation de la Nation". Fin juin, au cœur des violences, une autre phrase du chef de l'Etat avait fait controverse : "On a le sentiment que certains [émeutiers] vivent dans la rue les jeux vidéos qui les ont intoxiqués."

"Faire le tour du Vieux-Port pour trouver du travail"

"Je fais le tour du Vieux-Port ce soir avec vous, je suis sûr qu'il y a 10 offres d'emploi", assure Emmanuel Macron à la mère d'un demandeur d'emploi, le 26 juin, à Marseille. Une phrase qui rappelle, cinq ans auparavant, son fameux : "Il n'y a qu'à traverser la rue" pour trouver du travail, lancé à un jeune horticulteur au chômage.

Macron à Marseille : "Quand j'étais jeune, je disais qu'il suffisait de traverser la rue" pour trouver du travail - ()

Le président assume et avait déjà fait révérence à cette phrase lors d'un déplacement à Dunkerque en mai dernier : "Il y a quelques années, ça m’avait valu beaucoup d’ennuis, je disais qu’il suffisait de traverser la rue, là, il faut faire un mètre." Après ces nouvelles petites phrases, la gauche est montée de nouveau au créneau, dénonçant le "mépris du peuple" du chef de l'Etat.

Gérard Depardieu "rend fière la France"

Il "rend fière la France", déclare le président le 20 décembre sur le plateau de C à vous sur France 5, se disant un "grand admirateur" de l'acteur, visé par deux plaintes pour viol et agression sexuelle, et mis en examen dans l'un des deux cas. Et de dénoncer une "chasse à l'homme" après la diffusion du numéro de "Complément d'enquête" sur Gérard Depardieu. Le chef de l'Etat a suscité la colère des associations féministes et déclenché une guerre interne dans le cinéma français.

Emmanuel Macron réagit à l'affaire Depardieu Emmanuel Macron réagit à l'affaire Depardieu - (FRANCE 5)

Invoquant "la présomption d'innocence", il a désavoué sa ministre de la Culture. Rima Abdul Malak avait estimé que les propos de l'acteur rapportés dans "Complément d'enquête" faisaient "honte à la France". Elle avait annoncé qu'une "procédure disciplinaire" serait engagée par la Grande Chancellerie de la Légion d'honneur à son encontre. "Il y a parfois des emballements sur des propos tenus", la Légion d'honneur "n'est pas là pour faire la morale", tacle le président.