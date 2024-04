Européennes : "Le Rassemblement national ne propose rien", accuse Emmanuel Macron

Le Rassemblement national "ne propose rien" dans la campagne des élections européennes, a affirmé Emmanuel Macron dans un entretien publié samedi 27 avril par les quotidiens régionaux du groupe Ebra, dont L'Est Républicain. "Il y a sept ans, ils voulaient sortir de l'Europe et de l'euro. Il y a deux ans, on ne savait plus trop", a attaqué le chef de l'Etat, interrogé par une douzaine de jeunes Européens en marge de sa visite à Strasbourg vendredi.

"Aujourd'hui que votent-ils quand ils sont au Parlement européen ? Ils disent qu'ils sont avec les agriculteurs, mais ne votent pas la PAC ! Ils servent aux gens de la démagogie", lance le président, alors que la candidate de son parti, Valérie Hayer, est largement distancée dans les sondages par le favori Jordan Bardella, président du RN. "Un réceptacle de colère ne fait pas un programme et l'agrégation des frustrations ne fait pas un projet."

Dans la foulée de son discours sur l'UE prononcé à la Sorbonne, Emmanuel Macron s'est dit prêt à "ouvrir le débat" d'une défense européenne qui comprendrait l'arme nucléaire. "Mettons tout sur la table et regardons ce qui nous protège véritablement de manière crédible", a déclaré le chef de l'Etat, en ajoutant que la France garderait "sa spécificité, mais est prête à contribuer davantage à la défense du sol européen". Depuis le Brexit, la France est le seul Etat de l'UE à disposer de la dissuasion nucléaire.