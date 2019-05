Européennes : le gouvernement s'organise sur la question écologique

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Alors que la campagne des élections européennes a mis sur le devant de la scène la question écologique, l'une des priorités des électeurs, le gouvernement a organisé jeudi 23 mai le premier conseil de défense écologique. "C'est un outil pour aller plus vite et plus loin dans la transition écologique, comme l'a dit Edouard Philippe", explique la journaliste Valérie Astruc, en direct depuis le palais de l'Élysée.

Yannick Jadot accuse Emmanuel Macron d'opportunisme

À l'issue de ce conseil, Edouard Philippe et François de Rugy, ministre de l'Écologie, ont fait quelques annonces. "Le gouvernement affirme que le projet de mine d'or en Guyane est incompatible avec le respect de l'environnement, on s'achemine donc vers son abandon", détaille notamment la journaliste. Yannick Jadot, tête de liste Europe Écologie Les Verts aux élections européennes, accuse Emmanuel Macron d'opportunisme et de vouloir récupérer le vote écologiste.

