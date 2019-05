Européennes : Emmanuel Macron présenté sur une affiche de campagne

Seul et souriant, Emmanuel Macron apparaît sur une des affiches de campagne de La République en marche. Imprimée à 60 000 exemplaires, elle sera collée dès mercredi 15 mai. Certains y voient un désaveu pour la tête de liste Nathalie Loiseau. "Il est normal et logique que le président de la République, compte tenu de la positon qui est la sienne (...), donne un certain nombre d'indications sur cette campagne européenne", répond la porte-parole du gouvernement Sibeth Ndiaye.

Une tribune parue dans toute l'UE le 5 mars dernier

Le chef de l'État avait déjà publié une tribune sur son projet européen dans toute l'Union européenne. À l'heure où les sondages placent la majorité au coude-à-coude avec le Rassemblement national, Emmanuel Macron veut remobiliser son électorat et pourrait même participer à un meeting prochainement. S'il compte sur son image pour faire la différence le 26 mai, en cas d'échec dans les urnes, il sera tenu responsable.

