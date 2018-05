Europe : Macron a imposé son style et remis la France dans une position forte

Emmanuel Macron s'apprête à recevoir le prix Charlemagne qui symbolise son engagement européen. Europhile convaincu, quel est le bilan du chef de l'État après un an de mandat ? Dès son discours à La Sorbonne, en septembre 2017, il affirmait que parler de l'Europe sera une constante de sa présidence. Avec ses 80 propositions pour refonder l'Europe, il a relancé l'entente entre Berlin et Paris, dans un duo qui mêle expérience et fougue.

L'Allemagne sous le charme, mais attentive

"Il y a un an, madame Merkel est tombée sous le charme", explique Sylvain Schirman de Sciences Po Strasbourg. Mais la chancelière allemande impose un cadre, la France doit être un bon élève en effectuant les réformes nécessaires. Le 25 mai dernier, devant la Commission européenne, le chef de l'État a rassuré tout le monde en concédant que des réformes profondes seraient faites.

