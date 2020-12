Emmanuel Macron testé positif au Covid-19 : les responsables politiques entre prudence et interrogations

Conseil européen en fin de semaine dernière à Bruxelles, déjeuner avec le Premier ministre portugais mercredi, rencontre avec plusieurs dizaines de membres de la convention citoyenne pour le climat lundi : l'agenda du président de la République pour ces derniers jours contient nombre de rencontres.

Mardi il recevait ainsi les présidents de groupe de l'Assemblée nationale. Parmi eux, Olivier Becht a été invité mardi dernier à déjeuner avec le président de la République. Le président du groupe Agir ensemble a donc choisi par précaution de s’isoler : "Je considère que je suis cas contact. Je me suis mis à l'isolement, j'attendrai plus de cinq jours avant de me faire tester." Comme lui, le patron des députés LR Damien Abad annonce qu’il s’isole par précaution jusqu'au résultat de son test PCR, prévu samedi. À l’isolement aussi : le président de l’assemblée Richard Ferrand.

Prévenue par l’Elysée, Valérie Rabault a fait un test PCR ce matin, avant un deuxième effectué mardi prochain. Par précaution là encore, la présidente du groupe PS a décidé d’annuler ses rendez-vous. Le patron de l’UDI Jean-Christophe Lagarde a également eu la confirmation de l’Elysée ; il n’est pas cas contact, mais se pose des questions : "Personnellement j'étais à plus de huit mètres du président de la République. Mais par prudence et par esprit de responsabilité, je vais me faire tester."

"J'ai consulté mon application "Tous anti-Covid", et elle me dit que je n'ai 'pas de contact dangereux détecté'. Donc le président de la République avait-il son portable ? A-t-il téléchargé l'application ? Était-elle branchée ?" Jean-Christophe Lagarde, président de l'UDI à franceinfo

Jean-Luc Mélenchon, n’étant pas considéré comme cas contact, poursuit son programme et annoncera les résultats de son test PCR dans la journée. Son collègue de La France insoumise Eric Coquerel s’interroge quant à lui sur une éventuelle imprudence du chef de l'État : "Quand vous entendez ces personnages culpabiliser les Français et qu'on se retrouve dans cette situation un peu ubuesque ! C'est le genre d'événement où la police interviendrait, dans d'autres circonstances, pour mise en danger de la vie d'autrui..."



Tout comme le président, le Premier ministre se place à l’isolement pendant sept jours. Mais pas d’inquiétude pour la continuité du pouvoir : les deux têtes de l’exécutif ne sont pas pour autant empêchées de gouverner.