Emmanuel Macron sur de bonnes bases pour affronter la rentrée

Emmanuel Macron s'est mis en situation d'avoir une année plus confortable que celle qui vient de s'écouler. L'été dernier, il y avait eu l'affaire Benalla, les démissions de Nicolas Hulot et Gérard Collomb et tous les samedis des manifestations de "gilets jaunes". Et puis il y a le tournant du grand débat national, le plan de sortie de crise au début de cet été et depuis c'est un relatif sans-faute. Enfin, il y a ce G7 réussi. Si ça ne lui fait pas du bien, ça ne lui fera pas de mal.

Macron relancé

Emmanuel Macron a mis beaucoup d'énergie à expliquer que les décisions prises au G7 auraient des conséquences sur le quotidien des Français. Pas sûr qu'ils y croient eux-mêmes. Mais les Français voient un président volontariste qui rehausse l'image de la France. Emmanuel Macron est sur de bonnes bases. À lui maintenant de transformer l'essai.

Le JT

