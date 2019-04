DIRECT. Emmanuel Macron s'adressera aux Français ce soir à 20 heures

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #MACRON

: La plupart des grandes chaînes de télévision retransmettront l'allocution présidentielle, @anonyme. Mais je vous recommande bien sûr de la suivre sur franceinfo (canal 27 de la TNT) ou sur notre application. Nous la retransmettrons en direct, et je me chargerai de retranscrire les annonces les plus importantes.

: Sur quelle chaîne pourra-t-on voir l'intervention d'Emmanuel Macron ?

: Selon notre confrère de France 2 Guillaume Daret, l'intervention présidentielle de ce soir se concentrera sur l'incendie de Notre-Dame de Paris.

: Le président de la République avait reporté son intervention censée clore le grand débat national hier soir, en raison de l'incendie survenu à la cathédrale Notre-Dame de Paris. On ignore pour l'instant si la déclaration de ce soir évoquera les mesures prises pour sortir de la crise, ou seulement le sinistre de Notre-Dame.