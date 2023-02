Emmanuel Macron remet les insignes de la Légion d'honneur au fondateur d'Amazon, réactions indignées à gauche

Cette décoration remise à Jeff Bezos le 16 février, jour de mobilisation contre la réforme des retraites, a scandalisé de nombreux élus de gauche.

Le président de la République, Emmanuel Macron, a remis jeudi 16 février les insignes de la Légion d'honneur au fondateur d'Amazon, Jeff Bezos, a appris franceinfo de sources concordantes jeudi 23 février, confirmant une information de l'hebdomadaire Le Point (article réservé aux abonnés). Jeff Bezos, aujourd'hui directeur exécutif du conseil d'administration du géant du commerce en ligne, est chevalier de la Légion d'honneur.

Du côté de La France insoumise (LFI), plusieurs élus ont réagi sur Twitter. "Bravo Jeff Bezos !", ironise par exemple la députée européenne Leïla Chaibi. "Alors qu'on défilait contre sa réforme des retraites, Macron vous décorait au nom de la France pour fuir l'impôt par milliards, détruire la planète, espionner les salariés", ajoute-t-elle. La cinquième journée de mobilisation à l'appel des syndicats contre la réforme des retraites a en effet eu lieu le jeudi 16 février.

Le président de la République "décore de la Légion d’honneur Jeff Bezos, champion de l’évasion fiscale, saccageur d’emplois et de la nature. Plus que jamais le président des riches !", abonde le député LFI Bastien Lachaud. "'Emmanuel Macron remet donc la légion d’honneur à Jeff Bezos (...) exploiteur mondial et roi de l’optimisation fiscale", critique quant à lui le secrétaire national du Parti communiste français, Fabien Roussel. "La doctrine du président : punir tous les Français, récompenser les milliardaires", estime sur le même réseau social le député et ex-candidat à la présidentielle.