Emmanuel Macron prononcera un discours devant le Congrès américain lors de sa visite des 24 et 25 avril

"La France est non seulement notre plus ancien allié, mais l'un de nos plus proches", a déclaré le président de la Chambre des représentants.

Emmanuel Macron et Donald Trump lors de leur rencontre à New York, le 18 septembre 2017. (LUDOVIC MARIN / AFP)