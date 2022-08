Emmanuel Macron insulté par l'artiste Marc Rebillet lors d'un festival de musique au Touquet

Riffifi au Touquet. Samedi 27 août, l'artiste franco-américain Marc Rebillet a copieusement insulté le président de la République, Emmanuel Macron, lors de sa performance au Touquet Music Beach. Ce dernier, qui possède une résidence secondaire dans cette station balnéaire du Pas-de-Calais, était attendu au festival quelques minutes plus tard.

Interrogée par La Voix du Nord, la directrice de l'événement, France Leduc a accusé le musicien d'avoir "pris le TMB en otage pour faire son buzz servant uniquement ses intérêts. Sachant pertinemment qu’il est couvert par la liberté d’expression". Elle lui a demandé de rembourser son cachet.

Une requête qui a mis l'artiste hors de lui. "Le festival est très mécontent, ils ont coupé mon son ou tenté de le faire. Puis le président du festival a renversé un verre entier sur mon promoteur en plein milieu de mon set, accuse-t-il sur Instagram. Et maintenant ils veulent récupérer leur argent pour ce spectacle que j’ai terminé. C’est complètement fou". On ne devrait plus le voir sur la scène du festival.