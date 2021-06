DIRECT. Emmanuel Macron giflé : Jean Castex en appelle "à un sursaut républicain" devant les députés

#ROLAND_GARROS La paire la plus titrée du tennis français poursuit son parcours sans faute à Roland-Garros. Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut se qualifient pour le dernier carré du double aux dépens de la paire serbo-bosnienne formée par Nikola Cacic et Tomislav Brkic: 7-6, 6-1.

(Hortense Leblanc / FRANCEINFO SPORT)