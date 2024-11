Emmanuel Macron en tournée sud-américaine pour "relancer la coopération" avec un continent qui regarde ailleurs

C'est une lointaine époque où une visite présidentielle pouvait durer trois semaines, couvrir une dizaine de pays sur 32 000 km. 60 ans après le périple historique du général de Gaulle en Amérique latine, Emmanuel Macron va se contenter de trois pays. Il s'envole samedi pour l'Argentine, avant le Brésil et le Chili.

Le voyage de six jours qu’entame samedi 16 novembre Emmanuel Macron, 60 ans après le périple du général de Gaulle, va notamment lui permettre de participer au G20 à Rio de Janeiro. L'objectif est de raffermir les liens, dans un paysage bouleversé par la prééminence chinoise et la perspective du retour de Donald Trump à la Maison Blanche.

La Chine est désormais le premier partenaire commercial d’Amérique du Sud et Pékin est en pleine offensive, reléguant au second plan l'influence des États-Unis, même si l'onde de choc de l'élection de Donald Trump secoue aussi cette partie du monde. L'Argentin Javier Milei, ultraconservateur libertarien, revient tout juste de Mar a Lago où il s'est affiché avec son "ami" Donald. C'est lui qu'Emmanuel Macron rencontrera en premier samedi soir, convaincu qu'il faut dialoguer, même avec ses homologues les plus radicaux. Toutefois, les raccrocher aux enjeux globaux, notamment climatiques, est un vaste programme, Javier Milei partageant avec Donald Trump un absolu climato-scepticisme.

Une "économie de demain" compliquée à défendre

Quel terrain commun peut alors défendre le président français ? Celui des "valeurs" et une "histoire", soutiendra Emmanuel Macron jeudi au Chili, mais aussi "l'économie de demain", affirme l'Élysée. Compliqué tout de même, car si la France a besoin comme les autres Européens d'accéder au vaste marché sud américain et de lui acheter ses métaux rares, elle refuse à toute force l'accord quasi-bouclé avec le Mercosur qui menace d'embraser les campagnes françaises. Emmanuel Macron va devoir l'expliquer, à Milei, puis au Brésilien Lula, qu'il retrouvera au G20 à Rio lundi et mardi.