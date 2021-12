Emmanuel Macron en Hongrie : un face à face éclair entre deux visions opposées de l'Europe

Presse hongroise pro-Orban au premier rang, mur de caméras, les autres journalistes au fond. Des déclarations et pas de question lors de la rencontre entre Viktor Orban et Emmanuel Macron, lundi 13 décembre à Budapest. Le président hongrois salue son hôte et parle de respect : "Nous allons pouvoir nous entendre, dit il, parce que nous aimons respectivement nos pays. Parce que nous voulons renforcer l'Europe".

Le chef de l'État français, qui achève en Hongrie son tour d'Europe avant de prendre la présidence tournante de l'Union européenne le 1er janvier 2022, tutoie "son cher Viktor". "Nous avons des désaccords politiques qui sont connus, mais nous avons la volonté de travailler ensemble pour cette Europe et d'être des partenaires loyaux", déclare Emmanuel Macron.

Huit minutes d'échange et une poignée de main

Le président français accélère sur les sujets qui fâchent : "Le respect de l'État de droit et des droits fondamentaux, du pluralisme des médias, de la lutte contre les discriminations est au cœur du projet européen. Mais je crois aussi à deux choses. D'abord, la nécessité de respecter chacun des États membres et de comprendre comment ces tensions adviennent et de trouver par la discussion un cheminement qui permette de nous tenir tous ensemble, fidèles à notre projet et respectueux les uns des autres."

Un discours pragmatique pour faire avancer les dossiers de la présidence française de l'Union. Europe de la défense, indépendance énergétique, défense du climat... Huit minutes de déclaration commune montre en main. Salut face caméra. Emmanuel Macron garde la main dans la poche. Viktor Orban lui tend la sienne. Photo de la poignée de main. Après cette rencontre rapide avec son homologue, Emmanuel Macron a rencontré, lundi après-midi, les chefs de file de l'opposition hongroise.