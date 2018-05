VIDEO. Emmanuel Macron critique "ceux qui pensent que le summum de la lutte c'est les 50 euros d'APL"

Le président de la République tient ces propos dans le documentaire "Emmanuel Macron, la fin de l'innocence", réalisé par Bertrand Delais et diffusé sur France 3 lundi soir.

"Ces gens-là ne savent pas ce que c'est que l'histoire de notre pays." Dans le documentaire Emmanuel Macron, la fin de l'innocence, réalisé par Bertrand Delais, qui va être diffusé lundi 7 mai sur France 3 un an après son élection, Emmanuel Macron critique "ceux qui pensent que le summum de la lutte, c'est les 50 euros d'APL". Il les met en regard des "valeurs" pour lesquelles le colonel Beltrame est mort lors des attentats de Trèbes.

"Les gens qui pensent que la France, c'est une espèce de syndic de copropriété où il faudrait défendre un modèle social qui ne sale plus" et où l'"on invoque la tragédie dès qu'il faut réformer ceci ou cela, et qui pensent que le summum de la lutte c'est les 50 euros d'APL, ces gens-là ne savent pas ce que c'est que l'histoire de notre pays", déclare le président de la République. "L'histoire de notre pays, c'est une histoire d'absolu. C'est ça la France", conclut-il.