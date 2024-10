Emmanuel Macron appelle le Maroc à une "coopération naturelle et fluide" et plus de "résultats" contre l'immigration illégale

Emmanuel Macron a appelé mardi 29 octobre, dans un discours devant le Parlement marocain à Rabat, à une "coopération naturelle et fluide" avec le Maroc contre "l'immigration illégale", et à "davantage encore de résultats" en la matière. Le président français a estimé que le "partenariat d'exception renforcé" conclu la veille avec le roi Mohammed VI devait notamment porter sur "l'immigration illégale et la nécessité d'une coopération naturelle et fluide en matière consulaire". Il faisait allusion à la volonté de la France que le Maroc reprenne plus facilement ses ressortissants que les autorités françaises décident d'expulser.

Le sujet de l'immigration est un irritant traditionnel entre Paris et Rabat. Le nouveau ministre de l'Intérieur français Bruno Retailleau souhaite notamment conditionner la politique de visas à la délivrance des laissez-passer consulaires, documents indispensables pour renvoyer des étrangers dans leur pays d'origine. Il doit tenir mardi après-midi une conférence de presse avec son homologue marocain Abdelouafi Laftit en marge de la visite d'Etat d'Emmanuel Macron à Rabat.

Au-delà de l'immigration illégale, Emmanuel Macron a également plaidé mardi devant le Parlement marocain pour "jeter les bases d'une circulation naturelle des personnes afin de faire bien davantage ensemble en matière de recherche de projets, de création d'entreprises, comme autant d'opportunités offertes à ces talents".