Emmanuel Macron : À l’épreuve des vœux

Lundi 31 décembre, à l’occasion de ses vœux, Emmanuel Macron tentera d’apaiser les colères. Mais à quel discours faut-il s’attendre ? "L’exercice s’annonce très délicat pour Emmanuel Macron qui a sans nul doute très longuement préparé ses vœux depuis le fort de Brégançon (Var) où il a passé quatre jours de vacances la semaine dernière", explique Béatrice Gelot en duplex depuis L’Élysée.

"Partir à la reconquête des Français"

Et la journaliste d’ajouter : "Depuis six mois, Emmanuel Macron accumule les déboires : l’affaire Benalla, les 'gilets jaunes' ou bien encore la démission de deux ministres. Il le sait ce soir, il va devoir trouver les mots pour apaiser la colère des Français en appelant au calme et au retour à l’ordre public pour les convaincre qu’il est toujours en capacité de réformer la France. Il va devoir trouver le bon curseur entre le ‘je vous ai compris’ de mi-décembre et le ‘je garde le cap’ pour transformer la France. Emmanuel Macron va partir à la reconquête des Français."

