Emmanuel Macron à Cergy : un commerçant jette des tomates cerises sur la foule pendant la visite présidentielle

Le geste a provoqué une brève inquiétude dans la foule, et un parapluie a brièvement été déployé pour protéger le chef de l'Etat.

Pour son premier déplacement en public depuis sa réélection, Emmanuel Macron a reçu un accueil plutôt enthousiaste à Cergy (Val-d'Oise), mercredi 27 avril. Mais sa sécurité s'est brièvement inquiétée d'un jet de projectile : des tomates cerises ont frôlé le président de la République et touché plusieurs personnes à ses côtés, poussant ses gardes du corps à déployer un parapluie pour le protéger. Le bain de foule s'est cependant poursuivi. Et il n'est pas certain que le geste ait eu un sens politique.

Selon une journaliste de France Télévisions, ce jet de petites tomates est l'œuvre d'un commerçant du marché que visitait Emmanuel Macron, exaspéré que son étal ait été bousculé par la cohue accompagnant ce déplacement. Il visait davantage les journalistes et le public qu'Emmanuel Macron, estime ce témoin de la scène.

Sur la vidéo, on aperçoit les tomates toucher un membre de la sécurité, et on entend les gardes du corps crier "projectile" avant de déployer le parapluie.