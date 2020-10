DIRECT. Tensions France-Turquie : Erdogan appelle à nouveau Macron à faire examiner sa santé mentale

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #TURQUIE

: Lors de cette nouvelle déclaration contre son homologue français, le président turc a accusé Emmanuel Macron d'être "obsédé par Erdogan jour et nuit", en ajoutant : "C'est un cas, et en conséquence, il a vraiment besoin de subir des examens" mentaux. Hier, des propos similaires ont poussé Paris à rappeler son ambassadeur "pour consultations".

: Recep Tayyip Erdogan appelle de nouveau Emmanuel Macron à faire examiner sa santé mentale.

: Voici un nouveau point sur l'actualité de ce dimanche :



• L'Italie durcit les restrictions contre le coronavirus en fermant cinémas, théâtres et salles de sport. En Espagne, le gouvernement est sur le point d'annoncer un retour de l'état d'urgence sanitaire et un couvre-feu. En France, la prorogation de l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 16 février a été adoptée hier à l'Assemblée nationale. Suivez notre direct.



• Fromages retirés des rayons au Koweït, photos d'Emmanuel Macron brûlées à Gaza, annulations de voyages vers la France… Les expressions de colère contre la France et son président se multiplient au Proche-Orient, après les propos du chef de l'Etat sur les caricatures de Mahomet. Tour d'horizon dans notre article.



• Après l'Elysée, Jean-Yves Le Drian réagit aux déclarations de Recep Tayyip Erdogan sur la "santé mentale" d'Emmanuel Macron. Le ministre des Affaires étrangères dénonce "une volonté d'attiser la haine". Des produits français ont été boycottés et des manifestations ont eu lieu dans plusieurs pays du Proche-Orient.



Après les victoires de l'OM et du PSG hier, suite et fin de la 8e journée de Ligue 1 avec notamment Nice-Lille et Lyon-Monaco. Le match Lens-Nantes est reporté à une date ultérieure pour cause de contaminations au coronavirus dans l'effectif lensois.

: Bonjour , votre question arrive à point nommé, puisque le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, vient de juger les propos de Recep Tayyip Erdogan "inacceptables". Il appelle la Turquie à "cesser cette spirale dangereuse de confrontation".

: Bonjour FI,Y a-t-il eu des réactions de nos partenaires européens aux insultes Turques portées à l’encontre du président Français ?Merci d’avance !

: Cette nouvelle déclaration ne va pas arranger les relations franco-turques. Les "caricatures offensantes" de Mahomet sont utilisées pour intimider les musulmans sous le prétexte de la liberté d'expression, selon le directeur de la communication de la présidence turque. Fahrettin Altun estime que cette attitude est "étrangement familière" et ressemble à "la diabolisation des juifs européens dans les années 1920".

: Le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, dénonce "une propagande haineuse et calomnieuse contre la France, témoignant d'une volonté d'attiser la haine contre nous et en notre sein", après les propos de Recep Tayyip Erdogan sur "la santé mentale" d'Emmanuel Macron.

