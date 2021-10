DIRECT. Suivez les annonces d'Emmanuel Macron sur son plan d'investissement "France 2030"

Ce qu'il faut savoir

Projeter l'économie française vers des secteurs d'avenir. Pour cela, l'exécutif est prêt à investir près de 30 milliards d'euros dans divers domaines tels que le numérique, l'industrie verte, la biotechnologie, l'espace ou la santé. Un plan d'investissement qu'Emmanuel Macron dévoile depuis l'Elysée, mardi 12 octobre, devant un parterre d'étudiants et de chefs d'entreprise.

"Faire émerger les champions de demain". L'objectif de ce plan est, selon le chef de l'Etat, de "construire des acteurs technologiques de demain" capables de rivaliser avec les géants chinois et américains. Il souhaite faire de la France "la première puissance de la tech" d'Europe.

Enrayer le déclin français. Alors que le déploiement du plan de relance doté de 100 milliards d’euros n’est pas terminé, le président de la République souhaite dessiner le paysage économique français, fortement touché par la crise sanitaire. Emmanuel Macron veut "réconcilier cette France des start-up et cette France de l'industrie". L'objectif est de "retrouver le chemin de l'indépendance française et européenne", selon l'Elysée, au moment où la crise montre la forte dépendance de l'industrie à l'égard de l'Asie pour de nombreux produits et composants essentiels.

Un enjeu crucial. A 200 jours de l'élection présidentielle, cette annonce très politique pourrait poser les jalons de la bataille électorale déjà entamée par les autres candidats. Une façon pour Emmanuel Macron de faire oublier son image de "président des riches" et surtout donner un nouveau souffle à la fin de son quinquennat, bousculée par la pandémie de Covid 19.