DIRECT. Regardez le discours d'Emmanuel Macron à Nouméa, trente ans après l’assaut sanglant d'Ouvéa

: "Il y a plus de 30 ans, cette peur a pris le dessus. Je suis allé ce matin à Ouvéa pour honorer les morts et respecter le deuil des familles et pour honorer tous les morts. Ce que nous avons fait ce matin, c'est de réconcilier toutes nos histoires. J'ai vu toute l'île rassemblée", dit le chef de l'Etat.

: "Il faut mettre des mots sur ce passé (..). Pendant la période coloniale, il y a eu des fautes et des crimes mais aussi des grandes choses de faites. Il y a les ombres et il y a la lumière. Jamais, nous n'oublierons les douleurs de la colonisation et les douleurs des Kanaks. Le combat des Kanaks pour retrouver leur dignité était juste", poursuit Emmanuel Macron.

: "Je suis donc venu ce soir vous parler un peu de passé et de racines, de ce moment présent et des mois que nous allons vivre et (...) vous parler d'avenir", commence Emmanuel Macron.

: Le président de la République fait son apparition au théâtre de l'Ile, à Nouméa. Il doit y prononcer un discours alors que ce jour marque l'anniversaire de l'accord de Nouméa de 1998, qui a mis un terme aux violences.

: Les familles des 19 militants kanak tués lors de l'assaut de la grotte d'Ouvéa (Nouvelle-Calédonie) ont déposé une gerbe sur le mémorial de Wadrilla tandis qu'Emmanuel Macron observait la scène de l'autre côté de la route. Le chef d'Etat n'a finalement pas déposé de gerbe sur leurs tombes. A lire ici.







(LUDOVIC MARIN / AFP)