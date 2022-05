DIRECT. Présidentielle : suivez la cérémonie d'investiture d'Emmanuel Macron à l'Elysée

Ce qu'il faut savoir

Etape indispensable pour tout président élu ou réélu, l'investiture d'Emmanuel Macron a lieu samedi 7 mai à partir de 11 heures à l'Elysée. Organisée dans la salle des fêtes du palais présidentiel, la cérémonie marque officiellement le début du nouveau quinquennat du président de la République, en présence des principaux représentants des institutions de l'Etat. Suivez-la dans notre direct.

Une cérémonie plus courte que d'habitude. Contrairement à 2017 où Emmanuel Macron avait succédé à François Hollande, il n'y aura pas de passation de pouvoir sur le perron de l'Elysée ni d'entretien en tête-à-tête. Emmanuel Macron a été réélu pour un second mandat le 24 avril et la cérémonie d'investiture sera donc logiquement plus courte qu'à l'accoutumée. Selon le programme annoncé par l'Elysée, la cérémonie doit durer une heure au total.

Un temps fort de la politique française. Après la proclamation officielle des résultats par Laurent Fabius, le président du Conseil constitutionnel, Emmanuel Macron sera reconnu comme grand maître de l'Ordre national de la Légion d'honneur et devra signer le traditionnel procès-verbal. Il recevra également les honneurs militaires de la Garde républicaine, avant un salut au drapeau, le retentissement de la Marseillaise et les 21 coups de canon tirés depuis les Invalides.

Nicolas Sarkozy et François Hollande dans le public. Pas moins de 500 personnes ont été invités par le 8e président de la Ve République. La présence des anciens chefs d'Etat, Nicolas Sarkozy et François Hollande, est une manière de montrer une "continuité" et d'appeler à "l'unité nationale et au rassemblement", analyse sur franceinfo l'éditorialiste politique Patrice Duhamel.

Un discours très attendu. Avant de clôturer la cérémonie, le président de la République prononcera un discours depuis la salle des fêtes de l'Elysée. Emmanuel Macron doit dire "quel sens il donne" à ce second mandat, conseille sur franceinfo Patrice Duhamel. Planification écologique, réforme des retraites ou peut-être même quelques indices sur la composition du futur gouvernement... Son discours sera scruté de près par ses opposants politiques déjà engagés dans la bataille des élections législatives des 12 et 19 juin.