DIRECT. Plan pauvreté : "N'oublier personne, c'est dire aux premiers de cordée, n'oubliez pas les derniers de cordée", lance Emmanuel Macron

: "On doit cesser de mettre chacun dans une case, chacun son guichet, sa file. Ce service publique que nous allons créer, c'est la clé, la seule manière de garantir l'universalité de ses droits et de permettre d'être plus efficace et concret."

: Le président annonce son intention de "mettre en place un service public de l'insertion".

: "Nous avons fait un système trop complexe, impersonnel"

: "Seuls 9% des allocataires du RSA retrouvent un emploi dans l'année (...). On a cru que proposer des solutions monétaires suffisaient, mais on a oublié que ce qu'ils veulent, c'est s'en sortir."

: "Le cœur de la politique que je veux conduire, c'est s'assurer que chacun retrouve sa dignité dans notre nation."

: "Il y a un deuxième pilier, dont je veux aussi pouvoir vous parler. Si nous voulons que la pauvreté ne soit pas une impasse définitive, nous devons permettre à tous de saisir une nouvelle chance, de retrouver du travail."

: "N'oublier personne c'est dire en quelque sorte, comme diraient certains, au premier de cordée, n'oubliez pas les derniers de cordée. Je crois beaucoup à cette métaphore", a lancé Emmanuel Macron au début de son discours.





: "Il est injuste que des enfants venus d'une famille pauvre n'aient pas le droit à la même orientation que les autres."

: "Demander à un jeune des quartiers en qui il a le moins confiance : le conseiller d'orientation arrive aussi très haut, de manière injuste. Il est celui qui dit 'ça, c'est pas fait pour toi'. Et parfois, ce n'est pas vrai."

: Bel élan sur la pauvreté, mais ça sonne faux, rien que par les moyens mis en avant. 8 milliards sur 4 ans, c'est presque deux fois moins que le cadeau fait par l’ISF. Décidément, même dans les moments où on pourrait y croire, Macron reste le président des ultrariches

: Un très beau discours sur la forme, mais centré sur les symptômes de la pauvreté, et non sur les causes et les moyens d'y remédier et d'éradiquer ce fléau.

: La pauvreté existe aussi chez les retraités, encore plus depuis le 1er janvier... Je ne crois pas à son discours...

: "J'ai décidé qu'une obligation de formation jusqu'à 18 ans sera mise en place. L'objectif est clair : aucun jeune de moins de 18 ans ne pourra se retrouver sans solution."



Le président de la République passe aux jeunes. Cette formation obligatoire sera mise en place à la rentrée 2020.



: Emmanuel Macron confirme que des petits-déjeuners seront offerts dans les écoles classées en réseaux d'éducation prioritaire renforcés (REP+).

: "Je veux permettre à tous les enfants de pouvoir prendre un déjeuner équilibré dans de bonnes conditions. L'accès à la cantine sera rendu plus universel, avec des repas à 1 € pour les familles les plus pauvres."

: "Prévenir la pauvreté, c'est aussi mieux protéger et garantir les droits des enfants. C'est l'éducation, mais aussi la santé, le logement, l'alimentation. Notre approche doit être globale. Comment penser que des enfants qui vivent dans des logements surpeuplés, avec des problèmes de vue non-traités et pas de repas parce que la cantine coûte trop cher puissent s'en sortir aussi bien que les autres ?"

: "Les aides de garde pour enfants seront à partir de 2019 versés directement, sans avance de frais. Une avance de frais est souvent une barrière infranchissable pour ceux qui vivent dans cette situation."

: "Nous allons aider les communes les plus pauvres à construire ces crèches, en limitant à 10% du prix de construction ce qu'elles doivent payer."

: "Aujourd'hui, 5% des enfants de quartier défavorisé sont gardés en crèche, contre 22% des enfants de quartier aisé."

: "Les lieux de garde d'enfants doivent devenir accessible à tous, quel que soit son revenu."

: En prenant la métaphore de "premier de cordée" du président, les propositions devront être financées par les plus riches et non pas encore par une taxe prise sur les retraités

: Cordée ou pas le riche est encore plus riche et le pauvre encore plus pauvre

: Que de beaux discours,,,,

: Très bonne diction, intonations et vocabulaire théâtral bon acteur aussi...il parle de la pauvreté comme s'il l'avait vécu ...au final peu convaincant pour ceux qui sont concernés.

: Monsieur Macron persiste dans ses erreurs... Plus personne ne croit au premier de cordée... A moins que l'on considère que ce sont les pauvres qui aident les riches. Il ne VEUT pas comprendre.

: "C'est cette philosophie qui nous a conduit à dédoubler les classes de CP-CE1 dans les quartiers les plus pauvres"

: "La pauvreté ne doit plus se transmettre en héritage. Aujourd'hui, cette reproduction sociale des inégalités est une réalité. Il faut 180 ans à un enfant né pauvre pour espérer que ses enfants accèdent aux classes moyennes."

: "Refuser la fatalité sociale, c'est lutter contre ce déterminisme qui détruit très tôt les rêves de nos concitoyens. C'est pour moi le premier combat. Quand est pauvre, c'est qu'on a pas choisi. Quand on naît dans la pauvreté, c'est le déterminisme de tout les déterminismes."

: "Cette cordée, c'est la cohésion d'un pays, c'est nous."

: "Je crois beaucoup à cette métaphore. Un premier de cordée a une corde et il est rattaché à d'autres. Il en faut, tirer sur la corde pour qu'il monte moins vite n'aidera pas le dernier. Que celui qui monte se souvienne qu'il a une corde. Elle sert à quoi ? A l'assurer. Personne n'est premier de cordée si le reste de la société ne suit pas."

: "N'oublier personne, c'est dire aux premiers de cordée, n'oubliez pas les derniers de cordée."

: "Je crois au fond à trois projets indissociables : le projet productif pour créer des emplois, un projet éducatif et un projet solidariste, qui fait que chacune et chacun doit considérer qu'une part de notre place dans la société est un peu d'aider l'autre."

: "Nous n'avons pas collectivement réussi à endiguer un déterminisme social et territorial. Notre modèle, s'il corrige un peu, s'il permet de mieux vivre, ne permet pas suffisamment de prévenir la pauvreté, d'éradiquer la pauvreté."

: "Si je suis ici devant vous, c'est pour lancer un combat neuf, indispensable, vital pour notre pays, celui de n'oublier personne."

: "Le scandale des vies que vous avez décrite, c'est, à un moment, ne plus pouvoir choisir sa vie, être enfermé dans une spirale".

: "Etre français, c'est porter une ambition universelle pour notre pays (...), c'est refuser cette situation à laquelle nous avons fini par nous habituer."

: Le président de la République dénonce "cette fatalité sociale qui fait qu'en France, il faudra six générations pour qu'un descendant issu d'une famille pauvre accède à la classe moyenne".

: "Etre pauvre, c'est d'abord se battre sur tous les fronts et les victoires tiennent du miracle."

: "J'ai vu depuis que je sillonne la France les visages divers de ce qu'on appelle la pauvreté : cette personne qui élève ses deux enfants avec un mi-temps, ce SDF ancien cadre, ce jeune qui bascule après un accident de santé..."

: "Le quotidien que vous avez esquissé à l'instant, ce n'est pas celui de quelques oubliés, de quelques accidentés de la vie, c'est celui de 9 millions de nos concitoyens"

: Bac +5 quadrilingue en recherche d'emploi depuis quatre ans... 53 ans "trop vieux" ... et même sur des postes au smic...ça ne matche pas : "surdimensionné", "vous n'allez pas rester"... Bref, c'est 490 € par mois d'allocation de solidarité. L'hiver sans chauffage, c'est dur. Au moins, j'ai un toit. Je donne un peu aux SDF mais jusqu'à quand ? Jusqu'au jour où je serai moi-même SDF. Pauvres de nous !

: Avec 600 € par mois, c'est une exclusion progressive, c'est dire non à tout, aux amis, à la famille, à tout et à tout le monde, c'est supprimer sans cesse, c'est faire durer les vêtements de rustines de plus en plus visibles nous excluant par la honte, c'est manger n'importe comment en écoutant les voisins vanter le bio.

: Bonjour je suis en couple avec trois enfants. Tous les deux "smicards" à la suite d'un changement de travail et d'évolution familiale (enfants), nous nous serrions la ceinture plus que de raison. Les sorties, c'est en forêt à côté de la maison et le peu de loisirs, c'est pour les petits. Avec le prix de l'essence, le coup de la vie, nous sommes à chaque instant dans les comptes les doutes et les tracas.

: A peine 2 000 euros pour nous ! Cancer du sein pour ma femme l'année dernière et perte de revenus ! On est quatre à la maison. Quasiment aucune aide puisque juste au dessus du seuil ! Personne ne s'intéresse à cette France-là majoritaire et travailleuse!

: Professeur des écoles, contractuelle dans le privé. Je tente de décrocher le sésame du concours dans le public. Je doit travailler plus de 40 heures, voire 50 heures par semaine pour préparer ma classe, pour à peine plus que le smic et tenter de préparer le concours à côté. Ma précarité, c'est de ne pas voir la fin du tunnel et d'avoir les pieds mouillés quand il pleut.

: Bonjour FI, smicard ma chérie et moi, nous comptons chaque centime. Le dernier coup très dur fut la suppression de la prime pour l'emploi qui payait une partie de notre chauffage. Niveau loisirs... Des balades autour de la maison, pas de cinéma, pas de musée, pas de concert et bien sûr, pas de vacances. Heureusement, nous habitons une campagne bienveillante, où l'on nous prête un bout de terrain pour faire le jardin. J'ai bac+2 et ma chérie bac+3 - on nous avait dit "faites des études tout ira bien..." C'est loin d'être le cas. Alors j'ai 35 ans, et je n'y crois plus à ces plans. Je crois à la répartition des richesses qui n'est pas une priorité du président apparemment. Car j'ai de plus en plus l'impression que je travaille pour les riches et non plus pour nous...