DIRECT. Marseille : Emmanuel Macron assiste à la rentrée avant de détailler son plan d'urgence

Il est 9 heures, voici le point sur l'actualité :

• #RENTREE C'est le jour J pour 12,4 millions d'élèves, qui font leur rentrée ce matin, dans un contexte épidémique qui inquiète parents et enseignants. Un nouveau protocole, critiqué par la FCPE, a été mis en place.

• #MARSEILLE Emmanuel Macron se rend ce matin dans une école de la ville pour la rentrée. Hier, le président a accordé un entretien exclusif à France 3 Provence-Alpes-Côte d'Azur : "Il y a des réponses d'urgence mais au-delà, il y a aussi l'idée d'avoir des grands projets" pour Marseille, a-t-il défendu.

• #IDA Des trombes d'eau se sont abattues sur New York cette nuit au passage des restes de l'ouragan Ida, provoquant d'importantes inondations et la déclaration de l'état d'urgence dans la ville et l'Etat. Suivez notre direct.

• #TEXAS La Cour suprême laisse en vigueur la nouvelle loi texane sur l'avortement. Cette loi, la plus restrictive prise aux Etats-Unis et jugée "honteuse" par Joe Biden, interdit d'interrompre toute grossesse une fois que les battements de coeur de l'embryon sont détectés, soit après six semaines de grossesse.