DIRECT. A la tribune de l'ONU, Emmanuel Macron appelle les Etats-Unis et l'Iran à reprendre des "négociations"

Ce qu'il faut savoir

Emmanuel Macron s'exprime à la tribune de l'ONU, à New York, mardi 24 septembre. "Plus que jamais le temps est à la reprise des négociations entre les Etats-Unis d'Amérique, l'Iran, les signataires du JCPOA [l'accord sur le nucléaire iranien] et les puissances de la région concernées au premier titre par la sécurité et la stabilité de celle-ci", a-t-il déclaré. Le chef de l'Etat s'exprime à l'occasion de l'assemblée générale des Nations unies, après une rencontre "d'une heure trente avec le président [iranien] Rohani" et au lendemain du sommet pour le climat. Regardez son intervention en direct.

Emmanuel Macron "espère" des avancées sur le dossier iranien. "J'ai eu une longue discussion (...) avec le président Rohani qui, je pense, a permis d'esquisser des voies de passage. Elle sont très ténues", a précisé le chef de l'Etat mardi, après son échange avec son homogue iranien. Le président doit également rencontrer Donald Trump dans l'après-midi (la soirée en France).

La France poursuivie par seize jeunes. Greta Thunberg et quinze autres jeunes ont déposé une plainte inédite lundi devant le Comité des droits de l'enfant de l'ONU pour dénoncer l'inaction contre le réchauffement climatique de cinq pays : l'Argentine, le Brésil, la Turquie, l'Allemagne et la France.

Le chef de l'Etat répond à Greta Thunberg. Lors d'une interview sur Europe 1, Emmanuel Macron a estimé mardi que la plainte de Greta Thunberg contre la France n'était pas "la voie la plus efficace" pour lutter contre le changement climatique et que des "positions très radicales" étaient "de nature à antagoniser nos sociétés".