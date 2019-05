DIRECT. Le "Conseil de défense écologique" créé par Emmanuel Macron se réunit pour la première fois, des annonces attendues

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #ENVIRONNEMENT

Emmanuel Macron réunit pour la première fois jeudi le "Conseil de défense écologique", avec des annonces attendues sur le climat et la biodiversité. Une partie de l'opposition dénonce un opportunisme électoral à trois jours des élections européennes.



• A trois jours du scrutin, le Rassemblement national et La République en marche restent au coude-à-coude, selon notre sondage Ipsos/Sopra Steria. Franceinfo vous propose une matinée politique exceptionnelle, avec pas moins de 14 têtes de listes invitées dans les studios de nos confrères de Radio France. Vous pouvez bien sûr suivre l'événement en direct ici même.



• Que va devenir l'aciérie d'Ascoval ? Alors que les autorités britanniques ont annoncé hier la liquidation judiciaire du repreneur de l'usine, British Steel, une réunion de crise doit se tenir à 15h30, au ministère de l'Economie. Les représentants syndicaux de l'aciérie d'Ascoval et des élus de la région Hauts-de-France devraient en être.



• Le parti du Premier ministre Narendra Modi possède une large avance dans les premières tendances du dépouillement des législatives indiennes, augurant d'une probable reconduction des nationalistes hindous à la tête du géant asiatique.

: Sans surprise, l'opposition juge que l'organisation de ce premier conseil de défense écologique par Emmanuel Macron relève plus d'une manœuvre politique que d'un engagement réel en faveur de l'environnement. "Trois jours avant les européennes, la ficelle est un peu grosse !", s'est agacé Yannick Jadot, tête de liste EELV, ce matin sur BFMTV.

