DIRECT. Grand débat national : regardez la réunion d'Emmanuel Macron dans la région Paca

Ce qu'il faut savoir

Emmanuel Macron se rend, jeudi 7 mars, dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur dans le cadre du grand débat national pour échanger notamment sur le thème de l'environnement, avec 400 élus et jeunes rassemblés à Gréoux-les-Bains (Alpes-de-Haute-Provence). Une rencontre à voir en direct sur franceinfo.fr

Et de dix ! Il s'agit de la dixième rencontre régionale depuis le lancement, le 15 janvier, du grand débat national pour tenter de répondre à la colère des "gilets jaunes". Le président Macron va discuter et répondre aux questions des maires et des élus venus des départements de la région Paca ainsi qu'à des jeunes.

L'écologie et transition énergétique au programme. Peu évoquée lors de ce grand débat national, la question environnementale s'invite lors de ce déplacement avec dans un premier temps une réunion avec les élus du département et les associations. Puis Emmanuel Macron se rendra à Sainte-Croix-du-Verdon, un site situé en plein cœur du parc naturel régional du Verdon qui a développé l'éco-tourisme.

Plusieurs membres du gouvernement l'accompagne. Le président de la République sera accompagné de Christophe Castaner, ministre de l’Intérieur, de Sébastien Lecornu, ministre chargé des Collectivités territoriales, d'Emmanuelle Wargon et Brune Poirson, secrétaires d’Etat auprès du ministre de la Transition écologique et solidaire.

Emmanuel Macron joue les prolongations. Le chef de l'Etat avait promis le 10 décembre, dans son allocution télévisée, de rencontrer les maires de toutes les régions. Mais il lui sera impossible de tenir cette promesse d'ici le 15 mars, date de fin du grand débat, notamment en raison de son voyage en Afrique pendant quatre jours. Le président entend donc poursuivre son tour de France jusqu'à "fin mars, début avril".