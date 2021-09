DIRECT. Emmanuel Macron va présenter un plan de grande ampleur pour aider Marseille à développer ses infrastructures

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #MARSEILLE

: Pourquoi Emmanuel Macron se rend-il à Marseille ? Ecoles délabrées, lutte contre le trafic de drogue, réhabilitation des logements insalubres, développement des transports publics... Franceinfo a compilé dans cet article les raisons de ce déplacement particulièrement long (2,5 jours).

: Voici le programme du chef de l'Etat pour cette visite :



• Mercredi : rencontre avec le maire Benoît Payan à l'hôtel de ville, puis déplacement au commissariat nord de Marseille. Sa journée se terminera au fort d'Entrecasteaux où il doit rencontrer des élus locaux et des "forces vives" de la ville.





• Jeudi : il assistera à la rentrée scolaire à l'école Bouge, dans le 13e arrondissement, avant de déjeuner avec la présidente LR de la métropole, Martine Vassal. Le président de la République présentera son plan "Marseille en grand" jeudi à 16h45 depuis le palais du Pharo.



• Vendredi : la dernière journée sera consacrée à l'environnement, avec une sortie en mer dans le parc national des Calanques et l'inauguration du congrès mondial de la nature au parc Chanot en présence de chefs d'États, d'ONG et de citoyens de 160 pays.

• Emmanuel Macron entame aujourd'hui une visite de deux jours et demi dans la deuxième ville de France. Le président, accompagné de sept ministres, doit présenter un plan ambitieux, avec le déblocage d'importants moyens financiers pour les écoles, les transports et la rénovation urbaine.



• Nouvelle médaille pour les cyclistes français ! Florian Jouanny, au lendemain du bronze en contre-la-montre, a été sacré champion paralympique à Tokyo lors de la course en ligne aux commandes de son vélo à mains (Catégorie H2).



Après deux années mitigées au FC Barcelone, Antoine Griezmann fait son retour à l'Atlético Madrid, où il avait déjà joué pendant cinq saisons entre 2014 et 2019.



Quitter l'Afghanistan était "la meilleure décision" pour les Etats-Unis après vingt ans de guerre, a défendu le président américain, Joe Biden, au lendemain du départ des dernières troupes américaines du pays.