DIRECT. Emmanuel Macron se rend à Mulhouse pour évoquer la lutte contre le communautarisme

: Face à un de ces passants, qui s'est présenté comme candidat sur la liste EELV aux municipales de Mulhouse, il s'est défendu de tout manœuvre électoraliste en annonçant ce plan peu avant les élections : "Je ne suis pas candidat aux municipales, je suis en dehors du game", a-t-il déclaré, reprenant l'expression de son interlocuteur.

: Emmanuel Macron est arrivé à Mulhouse (Haut-Rhin), où il doit annoncer un plan contre ce qu'il appelle "séparatisme islamiste" tout à l'heure. Devant les journalistes, il a échangé avec des habitants : "La République doit tenir ses promesses, on doit lutter contre les discriminations", pour qu'elle ne soit pas rejetée, a-t-il notamment estimé.

• Sur les douze cas confirmés d'infection par le nouveau coronavirus en France, six personnes sont toujours hospitalisées ce soir, a indiqué le nouveau ministre de la Santé, Olivier Véran. Selon un dernier bilan officiel des autorités chinoises, l'épidémie a fait plus de 1 800 morts en Chine.





• Le Russe Piotr Pavlenski et sa compagne, Alexandra de Taddeo, vont être présentés à un juge d'instruction aujourd'hui et risquent une mise en examen, dans le cadre de l'affaire Griveaux.





Après l’hémicycle hier, le projet de réforme des retraites est discuté à partir d'aujourd'hui lors d'une conférence de financement. Elle est chargée de ramener à l'équilibre le système de retraite d'ici à 2027.



Emmanuel Macron est attendu en fin de matinée à Mulhouse pour annoncer de premières mesures de lutte contre le "séparatisme islamiste", un dossier politiquement sensible à l'approche des élections municipales.

: Le chef de l'Etat va passer huit heures à Bourtzwiller, quartier sensible de la ville de Mulhouse (Haut-Rhin), "où la République doit réaffirmer sa présence" face à l'insécurité, les trafics ou le radicalisme, selon son entourage. Cette "visite de terrain" est la première étape d'une séquence qui s'étendra au-delà des élections municipales, durant laquelle le chef de l'Etat détaillera la stratégie du gouvernement contre la radicalisation et l'islam politique.