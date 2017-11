DIRECT. "La taxe d'habitation est injuste, pourquoi la défendre ?" demande Macron, hué par certains maires

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #MAIRES

: "Je veux, pour les textes budgétaires à partir de 2020, que soit mise en œuvre une refonte en profondeur de la fiscalité locale, qu'il s'agisse des communes, des départements comme des régions (...). La taxe d'habitation n'est que le premier acte."







: "On peut baisser des impôts en faisant des économies (...). Cette réforme coûte 10 milliards sur trois ans, elle est financée par des économies faites par l'Etat (...). Pourquoi la taxe d'habitation ? Depuis plus de quarante ans, dans notre pays, on dit que cet impôt est injuste (...), mais on ne le supprime pas. Et qui en sont les victimes ? Les territoires les plus modestes et les classes moyennes."





Emmanuel Macron défend la suppression de la taxe d'habitation pour 80% des foyers.







: "Nous avons trois combats communs. Le premier, c'est celui de la préservation de vos moyens financiers. Le deuxième, c'est celui d'une plus grande autonomie – nous ne pouvons plus vivre dans un schéma centralisateur et parisien. Le troisième, c'est que l'Etat doit pleinement vous accompagner dans les transitions que vous avez à remplir."











: "Le gouvernement aurait pu imposer des décisions budgétaires de manière unilatérale (...). Comme je m'y étais engagé, cela n'a pas été fait. Non pas parce que le gouvernement craignait une grogne, mais parce qu'en effet, ce n'est pas la bonne méthode."



Emmanuel Macron prend la parole au Congrès des maires. Il défend sa méthode pour faire baisser les dotations budgétaires.



: "Quelle est la logique de supprimer une recette fiscale pour la remplacer par une dette supplémentaire de l'Etat qui va devoir emprunter pour nous compenser, au moment même où vous demandez de réduire la dette publique ?" poursuit François Baroin, en évoquant la suppression de la taxe d'habitation pour 80% des foyers.







: François Baroin, président de l'association des maires de France (AMF), est actuellement au pupitre. "Nous n'avons pas compris ce passage de 10 [promesse de campagne] à 13 milliards d'euros" d'économies imposées en cinq ans aux collectivités, lance-t-il à Emmanuel Macron.



: Taxe d'habitation, APL, budget des communes... Emmanuel Macron prononce le discours de clôture du Congrès des maires de France. Vous pouvez suivre son intervention en direct sur franceinfo, canal 27 ou sur notre site.





: Emmanuel Macron est arrivé au Congrès de l'association des maires de France, où il doit prononcer un discours. Les journalistes présents sur place évoquent quelques huées, mais aussi quelques applaudissements, dans le parterre des élus.