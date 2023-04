DIRECT. Visite d'Emmanuel Macron à Muttersholtz : "C'est important de parler de ce qui marche dans notre pays", assure Olivier Véran

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #POLITIQUE

: Olivier Véran réagit aussi à l'annonce de Laurent Berger, qui quittera son poste de président de la CFDT le 21 juin prochain. C'était un partenaire "sérieux", "parfois coriace", lance le porte-parole du gouvernement.

: "Je ne partage pas du tout le constat d'une crise démocratique, nos institutions ont fonctionné. Il ya une crise de confiance dans les institutions, dans la représentation politique."



Interrogé sur les propos de Pierre Rosanvallon sur la "crise démocratique", Olivier Véran "ne partage pas le constat" de l'historien. Il évoque notamment la Convention citoyenne sur la fin de vie : "On entend cette volonté pour les Français d'être pleinement utile."



: "Non seulement, c'est possible, mais c'est souhaitable et c'est même indispensable que les membres du gouvernement puisse se rendre sur l'ensemble du territoire national."



Interrogé à la sortie du Conseil des ministres sur la difficulté pour le gouvernement et l'exécutif de se rendre sur le terrain, Olivier Véran évacue le sujet : "Echanger avec les Français, ce n'est jamais compliqué. C'est toujours une chance."

: "Je crois qu'il est important que des femmes soient à la tête d'organisations syndicales."



Laurent Berger, devenu une des figures de la contestation contre la réforme des retraites, précise dans Le Monde (article payant) qu'il ne compte pas s'engager en politique. "Je n'ai aucun point d'atterrissage professionnel ou militant. Je n'ai pas eu le temps de m'en occuper."



: "Je ne suis pas indispensable à la CFDT."



Laurent Berger précise qu'il laissera sa place le 21 juin à Marylise Léon, actuelle numéro deux de la confédération. "Ce n'est ni un coup de tête ni un choix dicté par l'actualité. Je souhaite tout simplement respecter des règles collectives et une forme d'éthique personnelle, liées au fonctionnement démocratique de la CFDT."



: Le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger, annonce dans une interview au Monde (lien abonné) qu'il quittera ses fonctions en juin prochain, après plus de dix ans à la tête du syndicat.

: Un arrêté préfectoral interdit la manifestation à #Muttersholtz Les militants sont repoussés par les gendarmes dans les rues adjacentes avant l'arrivée du président de la République. https://t.co/UO0zQfT0gS



: "On va vous demander de reculer", annonce un gendarme. "Dernière sommation : nous allons faire usage de la force", avertit-il ensuite à l'aide d'un mégaphone à l'intention des manifestants massés devant la mairie de Muttersholtz (Bas-Rhin). La petite centaine de manifestants, venue protester contre la réforme des retraites, a été finalement repoussée près de 200 mètres plus loin.



: Les gendarmes repoussent les manifestants avant la visite d'Emmanuel Macron à Muttersholtz (Bas-Rhin).

: Bonjour Effectivement, la direction de l'université de Caen a déploré hier des "dégradations considérables" commises, selon elle, dans un bâtiment qui était occupé par des manifestants depuis le 6 mars et qui a été évacué lundi par les forces de l'ordre. "Les photos parlent d'elles-mêmes, des sièges cassés, des tags, les murs défoncés, les ordinateurs détruits, c'est déplorable", détaille la direction auprès de France 3.















(Unicaen)

: Est-il exact que la faculté de Caen a été dévastée en opposition à la réforme des retraites ?

: "On est au bout de la Ve République, on est dans le pire de la Ve République."



Sur franceinfo, Sandrine Rousseau a dénoncé "un pouvoir extrêmement concentré à l'Élysée" qui s'est traduit durant les débats sur la réforme des retraites. "Je pense qu'il y a eu un entêtement d'Emmanuel Macron et je pense que la promulgation de la loi dans les heures qui ont suivi l'avis du Conseil constitutionnel est le signe de cet entêtement."





: "Je pense que la migration est un sujet trop important pour le discuter avec le RN en réalité."



Invitée de franceinfo, Sandrine Rousseau réagit à la polémique qui entoure le journaliste Hugo Clément, qui a accepté de débattre avec Jordan Bardella lors d'une soirée organisée par Valeurs actuelles. "J'avais été invitée à ce débat et j'avais refusé d'y aller, l'écologie ne peut pas être d'extrême droite."

: Le groupe centriste Liot va déposer une proposition de loi pour demander l'abrogation de la réforme des retraites. Le texte pourrait être examiné le 8 juin lors d'une journée pendant laquelle le groupe a le droit de proposer autant de textes qu'il le souhaite.

: Emmanuel Macron veut renouer le contact avec les Français pour sortir de la crise de la réforme des retraites. Le président se rend donc en Alsace, pour visiter une PME locale et se montrer auprès de la France qui travaille. L'Elysée sait parfaitement cadenasser les déplacements au risque d'images parfois artificielles, mais, cette fois, le chef de l'Etat "va se mettre en difficulté, l'idée n'est pas qu'il soit dans une bulle", assure à franceinfo un soutien au fait des préparatifs.





: "Macron en Alsace pour se relancer", titre les Dernières nouvelles d'Alsace (article payant). "Les cent jours de Macron débutent à Muttersholtz", estime le quotidien. Le président doit notamment visiter l’entreprise de construction en bois Mathis pour parler réindustrialisation.





: "Macron passe le mistigri aux partenaires sociaux", estime L'Opinion (article payant). Pour le quotidien, "le chef de l'Etat cherche à se poser en arbitre en laissant patronat et syndicats négocier les sujets consécutifs à la loi sur les retraites ou relatifs aux conditions de travail".