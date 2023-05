DIRECT. Emmanuel Macron dévoile sa stratégie pour "accélérer" la "réindustrialisation" de la France

"On sait tous que la politique migratoire est cassée et a besoin d’être réparée. Ce sera dur tous les jours, ce sera dur jusqu’à ce le gouvernement fédéral arrive à une loi pour aider à El Paso et les autres villes à la frontière du sud. On ne sait pas qui arrive, si ce sont des familles, ou des adultes seuls. Donc on se prépare."



#ETATS_UNIS Après la levée d'une mesure mise en place pendant l'épidémie de Covid-19 pour expulser les migrants venus pour l'essentiel d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud, la ville américaine d'El Paso se prépare. La municipalité a voté l'état d’urgence et réquisitionné deux établissements d'enseignement secondaire qu'il a transformés en refuge. Si les autorités assurent pouvoir accueillir jusqu’à 4 000 personnes, elles craignent d'être dépassées par l'afflux de demandeurs d'asile.