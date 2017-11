DIRECT. Burkina Faso : regardez le discours d'Emmanuel Macron depuis l'université de Ouagadougou, première étape de sa tournée africaine

Ce qu'il faut savoir

Emmanuel Macron a atterri au Burkina Faso, mardi 28 novembre, première étape d'une tournée africaine qui le conduira mercredi en Côte d’Ivoire, puis au Ghana jeudi. Deux heures avant son arrivée, une attaque à la grenade a visé des soldats français à Ouagadougou, la capitale du pays. Le chef de l'Etat y prononce un discours très attendu devant les étudiants de l'université, que vous pouvez voir sur notre site franceinfo.fr.

Un discours pour la jeunesse. Après un entretien avec le président burkinabè Roch Marc Christian Kaboré, Emmanuel Macron s’adressera aux 800 étudiants de l'université de Ouagadougou. Il se prêtera ensuite au jeu des questions-réponses avec les étudiants. L'exercice, toujours délicat plus de cinquante ans après la décolonisation, est devenu ces dernières années une tradition en début de mandat pour les présidents français qui, de Nicolas Sarkozy à François Hollande, se sont engagés à moderniser la relation franco-africaine, avec plus ou moins de succès.

Une attaque avant son arrivée. Lundi soir, deux heures avant l'arrivée d'Emmanuel Macron, des individus encagoulés à moto ont lancé une grenade contre un véhicule militaire français dans le nord de Ouagadougou. Ils n'ont pas atteint leur cible, mais ont blessé trois riverains, dont un grièvement. Encore non revendiquée, l'attaque s'est produite loin de l'aéroport et alors qu'un important dispositif sécuritaire avait été déployé dans le centre de la capitale.

Un sommet Europe-Afrique. Mercredi, Emmanuel Macron se rendra à Abidjan (Côte d'Ivoire), où se déroule le cinquième sommet Europe-Afrique. Il y retrouvera les chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union africaine et de l'Union européenne. Soit, au total, plus de 80 dirigeants des 55 pays africains et des 28 pays de l'UE.