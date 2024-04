Direct Suivez le discours d'Emmanuel Macron à la Sorbonne sur le futur de l'Union européenne

#MACRON En 2019, avant les précédentes élections européennes, Emmanuel Macron avait formulé dans une lettre de nombreux souhaits, d'une plus grande ambition climatique à la mise en place d'un salaire minimum européen. Cinq ans plus tard, nos journalistes Margaux Duguet et Fabien Jannic-Cherbonnel font le bilan des promesses du président français pour l'Europe.

Discours de la Sorbonne : cinq ans après, quel est le bilan des propositions d'Emmanuel Macron sur l'UE dans sa lettre aux Européens ?