DIRECT. Suivez le discours d'Emmanuel Macron au Forum de Paris pour la paix

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #FORUM_PAIX

: On débute ce direct avec le traditionnel point sur l'actualité.



Le sol a tremblé peu avant midi, hier, dans le sud-est de la France. Des vérifications d'EDF sont en cours dans la centrale de Cruas dans l'Ardèche. Aucun dégât n'a été constaté sur les installations de ce site, ni sur la centrale de Tricastin (Drôme). Quatre personnes ont été blessées, dont l'une grièvement, selon les préfectures de la Drôme et de l'Ardèche. Plusieurs centaines de personnes ont été hébergées dans des gymnases pour la nuit.





La deuxième édition du Forum de Paris sur la Paix s'ouvre aujourd'hui. Ce rendez-vous a été créé en 2018 lors du centenaire de la Première Guerre mondiale : une trentaine de chefs d'Etat et de gouvernement sont attendus pour défendre le multilatéralisme. Emmanuel Macron doit faire un discours pour l'ouverture à 9h30.



Le président bolivien démissionnaire Evo Morales a demandé l'asile politique au Mexique, qui a accepté. Donald Trump a félicité plus tôt dans la soirée l'armée bolivienne pour avoir mis en fuite le président qui affrontait depuis plusieurs jours un vaste mouvement de contestation de sa réélection. La future présidente par intérim a annoncé la tenue d'élection, souhaitant voir un nouveau président en Bolivie d'ici le mois de janvier.





Le Français Tony Parker a été honoré par son ancienne équipe NBA, les San Antonio Spurs. Le meneur a vu cette nuit son maillot retiré. L'hommage a eu lieu lors du match des Spurs contre Memphis. Nos amis de francetvsport ont réalisé un grand format sur la carrière du meilleur français de l'histoire de la balle orange.