DIRECT. Crise économique, écologie, violences policières... Regardez l'interview d'Emmanuel Macron au média en ligne Brut

#COVID_19 "On n'a voulu oublier personne, et que les sports avec moins de places soient aussi soutenus et surtout le sport féminin, car on sait que, même hors période de crise, c'est un modèle économique fragile. L'objectif est d'engager un premier versement (...) dès le mois de décembre, puis de verser le solde en 2021, sous réserve que les estimations de pertes des clubs professionnels soient confirmées en clôture d'exercice comptable."