DIRECT. Crise bancaire, guerre en Ukraine, réforme des retraites... Suivez la conférence de presse d'Emmanuel Macron en marge d'un sommet européen

Ce qu'il faut savoir

Une prise de parole attendue. Emmanuel Macron va s'exprimer lors d'une conférence de presse en marge d'un sommet européen à Bruxelles, vendredi 24 mars. Des discussions étaient prévues autour de la crise bancaire notamment, en présence de Christine Lagarde, présidente de la BCE.

En marge du sommet, une rencontre bilatérale entre Emmanuel Macron et Olaf Scholz doit avoir lieu autour du nucléaire et des moteurs thermiques. Deux sujets de discorde entre l'Allemagne et la France au niveau européen. Les manifestations en France alimentent également de nombreuses conversations sur place, selon le correspondant de France Télévisions à Bruxelles, Julien Gasparutto. "On a tous des problèmes nationaux", a lâché dans un sourire Alexander De Croo, le Premier ministre belge, qui fait lui-même face à des difficultés dans sa coalition.