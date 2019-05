Le président de la République s’exprimait en Roumanie lors d’un sommet européen informel. L’adhésion à l’Europe : « ça n’est pas simplement un choix politique, c’est le choix de la nation française, plusieurs fois réaffirmé dans des référendums. Plusieurs fois confirmés ».

Emmanuel Macron a un peu réécrit l’histoire. Si 3 référendums sur l’Europe ont été organisés en France, ils n’ont pas confirmé plusieurs fois une adhésion à l’Europe. Un seul s’est conclu positivement sur ce sujet.

Le premier a eu lieu en avril 1972 et a récolté 68,3% de « oui ». Difficile, cependant de parler d’un vote « d’adhésion à l’Europe », puisqu’il porte sur l’élargissement de la Communauté européenne à 4 pays : Royaume-Uni, Danemark, Irlande, Norvège.

Le second se tient en septembre 1992, et permet d’adopter à 51,04% des suffrages le traité de Maastricht, instituant l’Union Européenne et l’Union économique et monétaire. Il s’agit, de fait, du seul référendum que l’on peut vraiment qualifier d'« adhésion à l’UE ». Et il s’est tenu il y a 27 ans.

Le troisième et dernier référendum est un échec : en mai 2005, les Français disent non à 54,67% au traité établissant une Constitution européenne.

Rappelons enfin que le traité de Rome, qui a instauré la CEE en 1957, est un accord entre les différents gouvernements, qui a ensuite été ratifié par leur parlement respectif. La plupart des grandes étapes de la construction européenne a été décidée de la même manière.

Retrouvez Désintox du lundi au jeudi, dans l'émission 28 Minutes sur Arte, présentée par Elisabeth Quin.

Sur Facebook : https://www.facebook.com/28minutes/

Sur YouTube : https://www.youtube.com/user/28minutesARTE

Sur Instagram : https://www.instagram.com/artedesintox/

Sur le site d'Arte : http://28minutes.arte.tv/