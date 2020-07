Démission du gouvernement : l'Insoumis Éric Coquerel estime que le prochain Premier ministre sera  "sacrément suicidaire pour accepter" le poste

Le sucesseur d'Édouard Philippe sera un "Premier ministre fusible", selon le député La France insoumise de Seine-Saint-Denis.

Éric Coquerel, député de la France Insoumise, a considéré vendredi 3 juillet sur franceinfo que le prochain le Premier ministre sera "sacrément suicidaire pour accepter" le poste. "Le profil, ça va être un Premier ministre fusible. Inévitablement, les difficultés économiques sont devant lui. En plus de ça, ce que prévoit Emmanuel Macron ne pourra que ramener les tensions dans le pays. Je ne suis pas certain, pour ma part, qu'Édouard Philippe ait vocation à ce fusible plus longtemps", a-t-il précisé.

Le remaniement a été lancé vendredi matin par la démission du gouvernement d'Édouard Philippe qu'Emmanuel Macron a acceptée. "On connaît la politique qui va être menée, en tout cas, tentée d'être menée parce que je ne pense pas que les Français se laissent faire", a-t-il estimé. Le député ne croit pas au virage vert promis par le chef de l'État .

Je ne crois pas à ces histoires où on propose un avenir écologiste alors que sur le moment on applique une politique productiviste, consumériste et qui en plus, est farcie d'inégalités sociales. Je ne crois pas aux mots du chef de l’État. Je pense que c'est du marketing.Éric Coquerel, député LFIà franceinfo