Conseil national de la refondation : les élus intercommunaux demandent à être reçus "sans délai" par Emmanuel Macron

Les associations d'élus intercommunaux ont interpellé lundi 5 septembre le président de la République dans une lettre que franceinfo a pu consulter. Les associations Intercommunalités de France et France urbaine (qui regroupe l'ensemble des métropoles, grandes villes et agglomérations) regrettent ne pas avoir été conviés par Emmanuel Macron en amont du Conseil national de la Refondation (CNR) qui doit s'ouvrir jeudi, et ce, "malgré le rôle central de l'échelon intercommunal et des grandes villes dans la mise en œuvre (...) des politiques publiques locales". "Nous vous sollicitons pour convenir d'une audience dans les plus brefs délais afin de définir les modalités par lesquelles notre échelon territorial sera pleinement considéré dans une démarche complémentaire au CNR", précisent les élus dans la lettre.

Les associations intercommunales, qui représentent au total "1 200 bassins de vie", rappellent que l'ensemble des associations d'élus a engagé la semaine dernière "un cycle de rencontres" initié par le ministre de la Transition écologique Christophe Béchu, le ministre de l'Action et des Comptes publics Gabriel Attal et la ministre déléguée chargée des collectivités territoriales Caroline Cayeux.



L'instance du CNR doit réunir à partir de jeudi acteurs politiques, syndicats, associations et citoyens autour de plusieurs grands thèmes de réforme de long terme, comme le plein emploi, le grand âge, la santé ou l'éducation. Pourtant, le CNR verra sa séance d'ouverture à Marcoussis (Essonne) snobée par une large partie de l'opposition. Et plusieurs syndicats ont de leur côté annoncé qu'ils s'y rendraient, avec des réserves. Confrontée à ce boycott, Elisabeth Borne a déploré que les autres partis "refusent la discussion", tout en assurant que "la porte resterait ouverte".