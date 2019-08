Commission européenne : Emmanuel Macron choisit Sylvie Goulard pour la France

C'est mercredi 28 août qu'Emmanuel Macron a pris sa décision concernant la candidate de la France pour remplacer Pierre Moscovici à la Commission européenne, et il s'agit d'une ancienne ministre. "C'est Sylvie Goulard, ancienne ministre des Armées de manière très éphémère, puisqu'en 2017 elle avait quitté le gouvernement, car citée dans l'affaire des emplois fictifs du MoDem au parlement européen", rappelle Valérie Astruc depuis l'Élysée.

Une connaissance parfaite des rouages de Bruxelles

"Emmanuel Macron l'a choisie pour deux raisons. Tout d'abord parce qu'elle est totalement en phase avec son projet de réformer l'Europe pour qu'elle soit plus efficace et plus protectrice. C'est une fidèle de la première heure, elle a corédigé le programme européen d'Emmanuel Macron", indique la journaliste. "Deuxième raison, elle maîtrise parfaitement la machine bruxelloise", explique également Valérie Astruc.

