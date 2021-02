Opération Pièces Jaunes : "C'est très important que l'enfant à l'hôpital puisse reconstituer un univers familial" et "se connecter à sa classe", explique Brigitte Macron

"C'est très important que l'enfant à l'hôpital puisse reconstituer un univers familial, un univers familier, ça change tout, car l'enfant malade a plus que jamais besoin des siens", a estimé Brigitte Macron, invitée mercredi 10 février de l'émission "On n'est pas à l'abri de faire une bonne émission", sur France Bleu. Elle a présenté l'opération Pièces Jaunes qu'elle préside au nom de la Fondation Hôpitaux de Paris, Hôpitaux de France.

"Traditionnellement, ce sont les enfants qui collectent pour les enfants, pour le bien-être des enfants à l'hôpital, pour créer des espaces familles pour que les familles soient à l'hôpital, pour créer des chambres pour les parents et les enfants, ou encore pour créer des ludothèques, des bibliothèques, ça change tout", détaille Brigitte Macron.

Les pièces jaunes financent aussi "des tablettes et des petits robots", explique-t-elle. L'accès à internet fait aussi partie des priorités : "Le ministre de l'Éducation nationale a fait un appel d'offres, et je suis en pourparlers avec les opérateurs pour qu'on puisse connecter les enfants parce que le Wi-Fi ça ne marche pas toujours dans les hôpitaux." Brigite Macron souhaite les connecter via la 4G à leur classe car "c'est important aussi qu'un enfant, et un adolescent encore plus, puisse être dans sa classe donc on va connecter le plus possible d'enfants à leurs classes."