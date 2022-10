Automobile : bonus, bouclier tarifaire… Emmanuel Macron annonce une batterie de mesures en faveur des voitures électriques

Pour Emmanuel Macron, "il faut accompagner les ménages dans leur changement de véhicule". C'est la raison pour laquelle le chef de l'Etat a annoncé, dimanche 16 octobre, un plan de soutien à la filière des voitures électriques, qui prévoit notamment le passage du bonus écologique de 6 000 à 7 000 euros pour les ménages les plus modestes achetant un tel véhicule.

Ce bonus est valable pour les véhicules vendus moins de 47 000 euros, soit des électriques compactes ou des SUV, comme la Renault Mégane ou la Peugeot 2008, mais pas une Tesla.

Le président de la République, qui se rendra lundi à l'ouverture du Mondial de l'Auto à Paris, annonce aussi au journal Les Echos que le bouclier tarifaire sur les prix de l'énergie va être étendu aux bornes de recharge des voitures électriques. "Aujourd'hui les prix restent raisonnables, nous allons nous assurer qu'ils le resteront", explique Emmanuel Macron.

Objectif de 2 millions de véhicules produits en 2030

Dans cet interview, où il appelle à "une politique massive pour réindustrialiser l'Europe", le président français préconise un "soutien fort" et le "plus vite possible" à la filière automobile européenne face à la Chine et aux Etats-Unis. "Je défends fortement une préférence européenne sur ce volet et un soutien fort à la filière automobile. Il faut l'assumer et cela doit advenir le plus vite possible", avance-t-il.

Côté production, le chef de l'Etat dit viser un million de véhicules électriques produits en France d'ici 2027, 2 millions d'ici 2030, avec le passage au tout électrique en 2035.

Enfin, la location de voitures à 100 euros par mois pour les foyers les plus modestes devrait être lancée au deuxième semestre 2023.